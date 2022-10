சிம்பு – தனுஷ் இரு துருவங்கள் இணையும் புதிய படம்..யாருப்பா அந்த டைரக்டர்?

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் தனுஷும் சிம்புவும் எதிரெதிர் துருவங்களில் பயணித்து வருகின்றனர்.

சிம்பு, தனுஷ் இருவருக்குமே இங்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருப்பதால், இரு தரப்புக்கும் சமூக வலைத்தளங்களில் அடிக்கடி மோதல்கள் நடக்கும்.

இந்நிலையில், ரசிகர்களின் மோதலுக்கு சிம்புவும் தனுஷும் சேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கட்ட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Dhanush and Simbu are traveling as opposites in Tamil cinema. In this case, it has been reported that both of them will act in a film together. This information has raised expectations among the fans and sparked a debate as to who the director will be.