தனுஷ்-ஐஸ்வர்யா ஏற்கனவே பிரிந்துதான் இருந்தனர்... என்ன காரணம்... நடந்தது என்ன ?

சென்னை : தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ரஜனிகாந்த் பிரிந்திருப்பது ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது.

ஆனால் இதில் ஆச்சரியப்பட ஒன்றும் இல்லை என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரிந்துதான் இருந்தார்கள் என்று சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Dhanush and Aishwarya have been separated for the past few years, So, what prompted the couple to go separate ways?