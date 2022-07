தனுஷ் பிறந்தநாளுக்கு ஃபேன்சுக்கு இப்படி ஒரு ட்ரீட்டா?...துள்ளி குதிக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : தமிழ் சிவனிமாவின் முக்கியமான நடிகர்களால் ஒருவரான தனுஷ் 3 முறை தேசிய விருது பெற்றவர். இவர் இன்று தனது 39வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதற்காக ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் அவக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இருந்தாலும் தனுஷ் ரசிகர்கள் ஏற்கனவே ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப் லைனில் தனுஷின் பிறந்தநாளை கொண்டாட துவங்கி விட்டனர். தனுஷின் தற்போதைய படங்கள் பற்றிய அப்டேட்களும் அடுத்தடுத்து வெளியாகி ரசிகர்களை திக்கு முக்காட செய்து வருகிறது.

நேற்று நானே வருவேன், வாத்தி படங்களின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்களை படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர். இதனால் இன்று வேறு என்ன வர போகிறது என பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

தமிழ் நடிகர், தென்னிந்திய நடிகர்னு இனி சொல்லவேண்டாம்: இந்திய நடிகர்னு சொல்லுங்க தனுஷ் பளீச்!

English summary

According to sources, the makers have planned the grand audio launch event of Thiruchitrambalam on the evening of this Saturday (July 30) at Jeppiaar Engineering College, Chennai. Dhanush and Anirudh are expected to perform live at the music release ceremony. It is worth mentioning that this movie marks the reunion of DnA after 7 years.