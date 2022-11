இளையராஜாவுக்காக இணையும் தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன்… வெற்றிமாறனின் விடுதலை விழாவில் ட்விஸ்ட்

சென்னை: வெற்றிமாறன் இயக்கும் விடுதலை திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகி வருகிறது.

விஜய் சேதுபதி, சூரி, கெளதம் மேனன், பிரகாஷ் ராஜ், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் விடுதலை படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்து வருகிறார்.

விடுதலை படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவிற்கான இயக்குநர் வெற்றிமாறன் சூப்பர் ப்ளான் ஒன்றை போட்டு வைத்துள்ளாராம்.

நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு..வெற்றிமாறன் தெரியாமல் எதுவும் கூற மாட்டார் திவ்யா துரைசாமி!

English summary

Vetrimaran's Viduthalai film will be released in two parts. Ilayaraja is composing the music for this film. In this case, it is said that Illayaraja's musical performance will be held at the audio launch of Viduthalai, in which Dhanush and Sivakarthikeyan will participate this event.