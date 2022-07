கண்ணு பட போகுது...தி கிரே மேன் ப்ரீமியருக்கு மகன்களுடன் வந்த தனுஷ்...தீயாய் பரவும் போட்டோ

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் : அவெஞ்சர்ஸ் இன்பினிட்டிவார், அவெஞ்சர்ஸ் என்ட்கேம், கேப்டன் அமெரிக்கா படங்களை இயக்கிய ஜோய் ருசோ - ஆன்டனி ருசோ இயக்கி உள்ள படம் தி கிரே மேன்.

இந்த படத்தில் கிறிஸ் ஈவான்ஸ், ரயன் காஸ்லிங் ஆகியோருடன் தனுஷ் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்துள்ளார். உலக சினிமா ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக தி கிரே மேன் அமைந்துள்ளது.

இந்த படம் ஜுலை 15 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. அதே சமயம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட ஒரே வாரத்தில் ஓடிடி.,யிலும் தி கிரே மேன் ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஜுலை 22 ம் தேதி தி கிரே மேன் படம் நெட்ஃபிளிக்சில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

வெளியானது தனுஷின்’தி கிரே மேன்’ பட சண்டைக்காட்சி..இணையத்தில் ட்ரெண்டிங்

Dhanush's sons Linga and Yatra joined him on the red carpet as he attended the world premiere of The Gray Man in Los Angeles.Dhanush took to Instagram the next day to share a few pictures from the premiere.