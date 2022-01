நாங்க உன்கூட இருக்கோம் தனுஷ் அண்ணா.. விவாகரத்து அறிவிப்புக்கு பின் பெருகும் ரசிகர்கள் ஆதரவு!

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இருவரும் ஒருமனதாக பிரிய முடிவு எடுத்திருப்பதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், நடிகர் தனுஷ் மீது தான் எல்லா தவறும் உள்ளதாக ட்ரோல்கள் மற்றும் மீம்கள் நெகட்டிவிட்டியை பரப்பி வருகின்றன.

இந்நிலையில், தனுஷ் ரசிகர்கள் "WE ARE WITH U DHANUSH ANNA" என்கிற ஹாஷ்டேக்கை ட்விட்டரில் தெறிக்கவிட்டு நடிகர் தனுசுக்கு பக்க பலமாக தங்களது ஆதரவை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இருவரும் விவாகரத்து செய்யவில்லை என்றும் பிரிவு பற்றியே ஆலோசித்து வருவதாகவும் மீண்டும் இருவரும் இணைந்து வாழவும் வழிகள் உள்ளன என தனுஷ் ரசிகர்கள் ஏகப்பட்ட ட்வீட்களை போட்டு தங்களின் கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Dhanush fans trending “WE ARE WITH U DHANUSH ANNA” in Twitter and shows their full support to the actor after the divorce announcement getting trolled and abused by netizens.