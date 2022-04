எதுக்கு இப்படி ஒரு போஸ்...நானே வருவேன்...தனுஷ் தந்த மாஸான அப்டேட்

சென்னை : அண்ணன் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்து வரும் நானே வருவேன் படத்தின் மாஸான அப்டேட்டை தனுஷே தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். படத்தின் புதிய ஸ்டில்லுடன் இந்த அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளார் தனுஷ்.

நயன்தாராவோட த்ரில்லர் படம்... வெளியாகி 5 வருஷம் ஆயிடுச்சா? கொண்டாட்டத்தில் படக்குழு!

நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு செல்வராகவன் - தனுஷ் கூட்டணி இணைந்துள்ள படம் நானே வருவேன். இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரித்துள்ளார். கமர்ஷியன் என்டர்டைனர் படமாக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் தனுஷ் இரட்டை வேடத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Dhanush shared with new photo that Naanae varuven shooting wrapped. He will come soon. Latest reports said that Naanae varuven will released later this year in theatres.Release details will coming soon.