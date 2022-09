சத்தம் காட்டாமல் பண உதவி செய்த நடிகர் தனுஷ்.. நன்றியுடன் வீடியோ போட்ட போண்டா மணி!

சென்னை: நானே வருவேன், வாத்தி, கேப்டன் மில்லர் என படு பிசியாக இருக்கும் நடிகர் தனுஷ் சத்தமே காட்டாமல் காமெடி நடிகர் போண்டா மணிக்கு பண உதவி செய்துள்ளார்.

நிஜ சாக்கடையில் இறங்கி நடித்ததால் தனது இரு சிறுநீரகங்களும் செயலிழந்து விட்டன என மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் போண்டா மணி கூறியதும் ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே சோகத்தில் ஆழ்ந்தது.

உயிருக்கு போராடும் சக கலைஞரை காப்பாற்ற வேண்டும் என ஒவ்வொரு நடிகர்களாக முன் வந்து உதவி செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Dhanush gives one lakh rupees to Bonda Mani for his treatment. Comedy Actor Bonda Mani suffers from severe kidney failure. He will soon undergone for a kidney transformation operation.