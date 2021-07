உறுதியான தனுஷின் அடுத்த தெலுங்கு திரைப்படம்.. பூஜா ஹெக்டே தான் கதாநாயகியா!?

சென்னை: நேற்று தனுஷின் பிறந்தநாள் என்பதால் அவரின் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தனுஷின் ரசிகர்கள், திரையுலக பிரபலங்கள் என தனுஷுக்கு நேற்று வாழ்த்து மழை பொழிந்தனர்.

சிவக்குமாரின் சபதம் 3வது சிங்கிள் ரிலீஸ் தேதி வெளியானது!

தனுஷின் அடுத்த தெலுங்கு திரைப்படம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டும் உறுதியாகி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

Dhanush has acted in Tamil and Hindi movies so far. Now he is going to act in a direct Telugu movie soon.