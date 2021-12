என்னை அப்படி கூப்பிடாதீங்க...இளம் நடிகையிடம் கெஞ்சிய தனுஷ்

சென்னை : இந்திய சினிமாவின் சிறந்த நடிகர்களில் ஒருவராக இடம்பிடித்திருப்பவர் தனுஷ். அசுரன், கர்ணன் படங்களுக்காக வரிசையாக சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதினையும் வென்று வருகிறார் தனுஷ்.

ஹாலிவுட், பாலிவுட், கோலிவுட், டோலிவுட் என கலக்கி வருகிறார் தனுஷ். ஹாலிவுட்டில் The Gray Man, பாலிவுட்டில் Atrangi Re ஆகிய படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படங்கள் எப்போது ரிலீசாகும் என ரசிகர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். The Gray Man படம் நெட்ஃபிளிக்சில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

In recently Atrangi Re movie promotional event, Dhanush said he considers ilayaraja as god. Rajini is the only thalaivar. so he requested to sara ali khan not to call him that way.