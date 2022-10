ஷூட்டிங் முடியும் முன்பே 120 கோடி பிசினஸ்… தனுஷின் கேப்டன் மில்லருக்கு எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் 'கேப்டன் மில்லர்' படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் கேப்டன் மில்லர் பீரியட் படமாக உருவாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

கேப்டன் மில்லர் ஷூட்டிங் விரைவில் நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், ரிலீசுக்கு முன்னரே வசூலில் கெத்து காட்டியுள்ளது.

English summary

Dhanush now acts in Arun Matheswaran directing Captain Miller film. Sathya Jothi films produce this film with a huge budget. Captain Miller film's first schedule wrapped up. It has been reported, Captain Miller film is expected to earn more than Rs. 120 Crore in its Pre-release Business.