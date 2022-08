செப்டம்பரில் தனுஷின் கேப்டன் மில்லர் ஷூட்டிங்: யாரும் எதிர்பார்க்காத அப்டேட் கொடுத்த இயக்குநர்

சென்னை: திருச்சிற்றம்பலம் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து தனுஷ் அடுத்தடுத்த படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

விரைவில் தனுஷின் நானே வருவேன் பட ஆடியோ வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் 'கேப்டன் மில்லர்' படத்தின் ஷூட்டிங் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The recent release of Dhanush's 'Thiruchitrambalam’ has been a huge success. Following this, the shooting of Dhanush's 'Captain Miller' will begin next month