வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி... கேப்டன் மில்லர் மேக்கிங் கிளிம்ப்ஸ்... தனுஷின் மாஸ் லுக் அவுட்

சென்னை: ராக்கி, சாணிக் காயிதம் திரைப்படங்கள் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர் இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன்.

அவர் தற்போது தனுஷ் நடிப்பில் தனது மூன்றாவது படமான கேப்டன் மில்லரை இயக்கி வருகிறார்.

பீரியட் ஜானரில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை, சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் தயாரித்து வருகிறது.

கேப்டன் மில்லர் ஷூட்டிங் வேகமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், சில காரணங்களால் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது. தற்போது அந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது படக்குழு.

English summary

Dhanush is currently acting in Captain Miller. In this case, it is reported that Dhanush left Captain Miller shooting spot for worst set properties. To put an end to these rumors, the team has released the Captain Miller glimpse video.