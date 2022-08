நான் ஹீரோவாக கடன் வாங்குனீங்க...நீங்க தான் அப்பா என் ஹீரோ...மேடையில் உருகிய தனுஷ்

சென்னை : சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், டைரக்டர் மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கியுள்ள படம் திருச்சிற்றம்பலம். தனுஷ் ஹீரோவாக நடித்துள்ள இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் வரும் ஆகஸ்டு 18-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

இந்த படத்தில் நடிகர் தனுஷுக்கு ஜோடியாக பிரியா பவானி சங்கர், நித்யா மேனன், ராக்ஷி கண்ணா ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் பாரதிராஜா, பிரகாஷ் ராஜ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். பாரதிராஜா தனுஷின் தாத்தாவாகவும், பிரகாஷ்ராஜ் தனுஷிற்கு அப்பாவாகவும் நடித்துள்ளனர்.

இந்த படத்தின் டிரெய்லர் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், ஆடியோ விழா சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பிரபலங்கள் பேசிய பல வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

Dhanush's emotional speech in Thiruchitrambalam audio launch event becomes trending in social media. He told that his father Kasthuri Raja face lots struggles and roaring to get loan for making his as hero. Dhanush said that his father was his hero.