தரமான சம்பவம் லோடிங்.. ’அசுரன்’ தனுஷின் ஜகமே தந்திரம் டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

சென்னை: நடிகர் தனுஷின் ஜகமே தந்திரம் டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் தனுஷ், ஹாலிவுட் நடிகர் ஜேம்ஸ் காஸ்மோ, ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி மற்றும் சஞ்சனா நடராஜன் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

அய்யோ பேய்.. அது பேய் இல்லை முருகேசா.. ஸ்ருதிஹாசனோட போட்டோ நெகட்டிவ்.. என்னதான் ஆச்சு?

நெட்பிளிக்ஸில் வரும் ஜூன் 18ம் தேதி வெளியாகவுள்ள ஜகமே தந்திரம் படத்தின் டிரைலரை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Dhanush’s Jagame Thandhiram official trailer release date announced by Netflix. It will arrive on June 1st and the movie will be streaming from June 18th.