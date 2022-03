மாறனை விடாமல் துரத்தும் சர்ச்சைகள்...இப்போ என்னன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : தனுஷ் நடித்த மாறன் படம் அடுத்தடுத்து விமர்சனங்களையும் சர்ச்சைகளையும் சந்தித்து வருகிறது. இதனால் படக்குழுவும், ரசிகர்களும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தற்போது கிளம்பி உள்ள பிரச்சனையால் படத்திற்கு தடை ஏற்படுமோ என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

டைரக்டர் கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த மாறன் படம் மார்ச் 11 ம் தேதி டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் நேரடியாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் சமுத்திரக்கனி, மாளவிகா மோகனன், ஸ்மிருதி வெங்கட், அமீர், ஆடுகளம் நரேன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் நெகடிவ் விமர்சனங்களையே பெற்றது.

முதல் நாள் கூட முழு படத்தையும் யாரும் பார்க்கவில்லை என சொல்லும் அளவிற்கு படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தனுஷின் இந்த படம் தோல்வியே அடைந்துள்ளது. ஜகமே தந்திரம், அத்ரங்கி ரே என வரிசையாக தனுஷ் படங்கள் தோல்வியை சந்தித்து வருவது ரசிகர்களிடம் ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது.

English summary

In Dhanush starred Maaran movie had lots of smoking scenes. But in full movie there was no warning slides. Netizens questioned that why health department authorities didn't take action against this. After title card issue maaran to face one more trouble.