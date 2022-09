நானே வருவேன் படக்குழு எடுத்த அதிரடி முடிவு… புலம்பும் தனுஷ் ரசிகர்கள்… என்னய்யா நடக்குது அங்க?

சென்னை: தனுஷ் நடித்துள்ள நானே வருவேன் திரைப்படம் வரும் 29ம் தேதி வெளியாகிறது.

செல்வராகவன் இயக்கியுள்ள நானே வருவேன் படத்தில் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.

நானே வருவேன் படத்திற்கான டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்கிய நிலையில், ஷாக்கிங் அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Dhanush starred Naane Varuvean film is releasing on the 29th. Selvaraghavan directed this film in the crime thriller genre. While the ticket booking for Naane Varuven has started today, it has been reported that the FDFS show has been canceled.