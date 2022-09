நானே வருவேன் ரன்னிங் டைம், சென்சார் அப்டேட்: தனுஷ் ரசிகர்கள் இப்போ ஹேப்பியா இருப்பாங்க!

சென்னை: தனுஷ் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ள 'நானே வருவேன்' படத்தின் டீசர் 15ம் தேதி வெளியானது.

செல்வராகவன் இயக்கியுள்ள நானே வருவேன் திரைப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

புதுப்பேட்டைக்குப் பிறகு நானே வருவேன் படத்தில் தனுஷ், செல்வராகவன், யுவன் கூட்டணி இணைந்துள்ளது.

English summary

The teaser of Dhanush starrer Naane Varuvean was released a few days ago. The film is directed by Selvaraghavan and is slated to release in September. Naane Varuvean film is that the censor board has cleared the film with a U/A certification. It has also been revealed that the movie’s runtime is 2 hours 15 minutes.