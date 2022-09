Naane Varuven Box Office Prediction: தனுஷின் நானே வருவேன்.. முதல் நாள் வசூல் எப்படி இருக்கும்?

சென்னை: தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரிப்பில் செல்வராகவன் இயக்கியுள்ள நானே வருவேன் திரைப்படம் நாளை (செப்டம்பர் 29) வெளியாகிறது.

இந்த படத்தில் தனுஷ், செல்வராகவன், இந்துஜா, எல்லி அவ்ரம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

முதல் நாளில் அந்த படம் எவ்வளவு வசூல் செய்யும் என்பது குறித்த கணிப்பை இங்கே காண்போம்..

செல்வராகவன் நினைத்தது புதுப்பேட்டை 2. எடுத்தது நானே வருவேன்... தனுஷ் பங்களிப்பு தெரியுமா?

English summary

Dhanush's Naane Varuven First Day Box Office Prediction is here. Selvaraghavan's psycho thriller movie expected to do well in first day at box office, but it will see a huge drop on weekends over Ponniyin Selvan 1 release.