10000 வட இந்தியர்களுக்கு முன் தனுஷ் செய்தது எங்களுக்கு நம்பிக்கையளித்தது... நடிகர் நட்டி சுவாரசிய தகவல்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் என்கிற மிகப் பெரிய படத்துடன் நானே வருவேன் திரைப்படமும் தனக்கு ஏற்ற வசூலை குவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது.

நடிகர் தனுஷ் அடுத்ததாக வாத்தி மற்றும் கேப்டன் மில்லர் ஆகிய படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் சதுரங்க வேட்டை திரைப்படத்தில் நடித்த நடராஜ் என்கிற நட்டி தனுஷ் பற்றிய சுவாரசியமான தகவல் ஒன்றை கூறியுள்ளார்.

English summary

Along with Ponniyin's biggest film Selvan, nanae varuvaen film is also accumulating its own collection. Actor Dhanush is next seen in Vaathi and Captain Miller. Nataraj alias Nataraj, who acted in the movie Sathuranga vettai, has given an interesting information about Dhanush.