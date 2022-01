ஜூலையில் ரிலீசுக்கு தயாராகும் தனுஷின் தி கிரே மேன்... இதுவும் ஓடிடி ரிலீஸ் தானா!

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் தமிழில் மட்டுமின்றி பாலிவுட், ஹாலிவுட் என கலக்கி வருகிறார்.

அவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் பாலிவுட்டில் அட்ராங்கி ரே படம் ரிலீசான நிலையில் அடுத்ததாக ஹாலிவுட் ரிலீசுக்காக அவரது ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

ஹாலிவுட்டில் அவர் நடித்துள்ள தி கிரே மேன் படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Actor Dhanush starrer Adrangi Ray has been released in Bollywood recently and his fans are waiting for his next Hollywood release. Now the release date of The Gray Man movie starring Dhanush has been announced. Netflix is reportedly planning to release the film in July.