திரையரங்குகளில் 25வது நாளை எட்டிய திருச்சிற்றம்பலம்.. தமிழகத்தில் படத்தோட வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா!

சென்னை : நடிகர் தனுஷ், நித்யா மேனன் உள்ளிட்டவர்கள் நடிப்பில் கடந்த 18ம் தேதி திரையரங்குகளில் ரிலீசானது திருச்சிற்றம்பலம் படம்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்தப் படம் ஆண் -பெண் நட்பை கதைக்களமாக கொண்டு வெளியானது.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தனுஷின் இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது அவரது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Thiruchitrambalam Movie Box Office Collection: Actor Dhanush's film Thiruchirtambalam has reached its 25th day in theaters today. While the film has already joined the Rs 100 crore club internationally, it has now crossed the Rs 84 crore mark in Tamil Nadu alone. It is expected to reach the collection of Rs 100 crore in Tamil Nadu alone soon.