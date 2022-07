பழக பழக பிடிக்குதே...பழைய ரணங்கள் மறக்குதே...தனுஷ் ஏன் இப்படியொரு வரி எழுதினாரு ?

சென்னை : யாரடி நீ மோகினி', 'குட்டி', 'உத்தமபுத்திரன்' படங்களை இயக்கிய மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள 'திருச்சிற்றம்பலம்' படத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் நித்யா மேன‌ன், பிரியா பவானி சங்கர், ராஷி கன்னா, பிரகாஷ்ராஜ், இயக்குநர் பாரதிராஜா உள்ளிட்ட பல முன்னணி பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். தங்கமகன் படத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனுஷ் - அனிருத் காம்போ மீண்டும் இணைந்துள்ள படம் இது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்து போஸ்ட் ப்ரொாடக்ஷன் வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

சமீபத்தில் இப்படத்தின் கதாபாத்திரங்களை படக்குழுவினர் அறிமுகம் செய்தனர். 'திருச்சிற்றம்பலம்' படம் ஆகஸ்ட் 18-ம் தேதி தியேட்டர்களில் வெளியாகவுள்ளது.

English summary

Yesterday Dhanush starred Thiruchitrambalam movie second single released. This song was wrote and sung by Dhanush. In this song Dhanush wrote that Palaga Palaga Pidikudhae...Palaya ranangal marakudhae. Fans asked that did dhanush wrote this lines for his wife Aishwarya who seperated from Dhanush ealier this year.