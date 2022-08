வெளிநாட்டில் அஜித்தின் வலிமை பட வசூலை ஓரங்கட்டிய தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம்...ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : தனுஷ், நித்யாமேனன், பாரதி ராஜா, பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள திருச்சிற்றம்பலம் படம் ஆகஸ்ட் 18 ம் தேதி ரிலீசாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. பாக்ஸ் ஆபீசில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது.

இந்தியாவில் மட்டுமல்ல வெளிநாட்டிலும் திருச்சிற்றம்பலம் படம் வசூலை வாரி குவித்து வருகிறது. 2022 ம் ஆண்டில் வெளிநாட்டில் அதிக வசூலை பெற்ற, வரவேற்பை பெற்ற தமிழ் சினிமாக்களின் பட்டியலில் டாப் 5 பட்டியலில் இணைந்துள்ளது.

வலிமை, விக்ரம் படங்களை தொடர்ந்து தற்போது திருச்சிற்றம்பலம் படத்திற்கும் வெளிநாடுகளில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதனால் விரைவில் 100 கோடி கிளப்பிலும் திருச்சிற்றம்பலம் இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

'Thiruchitrambalam' has reportedly grossed $210K (1.7 crores) in Australia and reached 13,000+ entries in France to become the third highest Tamil of 2022 in both countries.Dhanush's film has surpassed Ajith's 'Valimai' in both locations to become the third highest.