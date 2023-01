தியேட்டர் ரைட்ஸ் வாங்க ஆளில்லை... மீண்டும் தனுஷின் வாத்தி ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றமா?

சென்னை: கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ் நடிப்பில் கடந்தாண்டு மொத்தம் 5 திரைப்படங்கள் வெளியாகின.

ஹாலிவுட், பாலிவுட், கோலிவுட் என வெரைட்டியாக வெளுத்து வாங்கிய தனுஷ், ரசிகர்களை சூப்பராக என்டர்டெயின்மெண்ட் செய்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து தனுஷின் வாத்தி, கேப்டன் மில்லர் படங்கள் ரிலீஸுக்காக காத்திருக்கின்றன

இந்நிலையில், வாத்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் மீண்டும் மாற்றம் ஏற்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மீண்டும் அஜித் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்... கடைசி நேரத்துல இப்படியா?: என்னதான் நடக்குது?

English summary

Dhanush has acted in the Tamil and Telugu bilingual film Vaathi. The film was scheduled to release in December and the film team announced that it will be released in February. In this case, it has been reported that the release of the Vaathi movie will be postponed again.