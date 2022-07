வாத்தி கம்மிங்...தனுஷின் வாத்தி ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டர் வெளியானது...நாளை டீசர் ரிலீஸ்

சென்னை : தனுஷ் தனது 39வது பிறந்தநாளை நாளை கொண்டாட உள்ளார். இதற்காக அவரின் ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட் கொடுக்கும் வகையில் தனுஷ் தற்போது நடித்து வரும் படங்கள் மற்றும் கமிட்டாகி உள்ள படங்களில் அப்டேட் மற்றும் அறிவிப்புக்கள் வெளியாக உள்ளதாக சொல்லப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து வாத்தி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஜுலை 27 ம் தேதியும், டீசர் ஜுலை 28 ம் தேதியும் வெளியிடப்படும் என போஸ்டர் ஒன்றுடன் சமீபத்தில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

இந்த படத்தின் மூலம் டாப் ஹிட் நாயகரான தனுஷ் தற்போது டோலிவுட்டில் களமிறங்கி உள்ளார்.தமிழில் வாத்தி, தெலுங்கில் சார் என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் தனுஷ் தற்போது நடித்து வருகிறார்.

தனுஷ் பிறந்தாநாளுக்கு ஒன்னு இல்ல...பல ட்ரீட் காத்திருக்கு...ஃபேன்ஸ் ரெடியாகுங்க

English summary

Dhanush starring Vaathi first look poster released behalf of Dhanush's birthday which will be on tomorrow. In Vaathi movie, Dhanush to play dual role as a master and student. Fans make this first look and #VaathiFirstLook hastag as trending.