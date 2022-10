நானே வருவேன் கொடுத்த சூப்பர் கம்பேக்... தனுஷ் – செல்வராகவன் கூட்டணியில் மீண்டும் தொடங்கும் ராயன்?

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள நானே வருவேன் படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்துள்ளன.

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் உருவான நானே வருவேன் படத்தை கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், நானே வருவேன் படம் சூப்பர் கம்பேக் கொடுத்துள்ளதால் தனுஷ் - செல்வராகவன் கூட்டணி மீண்டும் இணைவதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Dhanush starrer Naane Varuven is a super hit. After this, Dhanush and Selvaraghavan will join again in Raayan film. This Is a previous project before Naane Varuvean film, Which not happened due to It's high budget. But now Raayan Is Expected to go on floors soon.