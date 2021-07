7 ஆண்டுகளை எட்டிய தனுஷின் விஐபி...குவியும் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை : 2014 ம் ஆண்டு தனுஷ், அமலாபால் நடிப்பில் வெளிவந்த படம் வேலையில்லா பட்டதாரி. விஐபி என செல்லமாக அழைக்கப்பட்ட இந்த படம் ஆக்ஷன், காமெடி, சென்டிமென்ட் கலந்த படமாக உருவாக்கப்பட்டது.

புதுமுக இயக்குனரான வேல்ராஜ் எழுதி, இயக்கிய இந்த படத்தில் விவேக், சரண்யா பொன்வண்ணன், சமுத்திரக்கனி, சுரபி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் ரிலீசாகி இன்றுடன் 7 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது.

English summary

Velaiilla Pattadhari popularly referred to as VIP, is a 2014 Indian action comedy film written and directed by Velraj, in his directorial debut. The film features Dhanush, Amala Paul, while Vivek, Saranya Ponvannan, Samuthirakani and Surbhi play supporting roles.