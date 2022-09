காதல் கொண்டேன் சைக்கோ லுக்கில் வெறியாட்டம் ஆடும் தனுஷ்: வெளியானது நானே வருவேன் டீசர்

சென்னை: தனுஷ் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ள நானே வருவேன் படத்தின் டீசர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

செல்வராகவன் இயக்கியுள்ள நானே வருவேன் திரைப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

புதுப்பேட்டை படத்திற்குப் பிறகு நானே வருவேன் படத்தில் தனுஷ், செல்வராகவன், யுவன் கூட்டணி இணைந்துள்ளது.

சிம்புவுடன் மோதும் தனுஷ்.. ட்ரீட்டுக்கு தயாராகும் ரசிகர்கள்!

Dhanush starrer Naane Varuvean is releasing soon. Dhanush plays dual roles in this film directed by Selvaraghavan. Now the teaser of Naane Varuvean has been released and has received a good response.