வாத்தி படத்தின் பாடல்கள் வெளியீடு... தனுஷ் - ஜிவி பிரகாஷ் காம்போ ஒர்க் அவுட் ஆனதா?

சென்னை: கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ் நடித்துள்ள வாத்தி திரைப்படம் வரும் 17ம் தேதி வெளியாகிறது.

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் தனுஷ் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

தனுஷுடன் சம்யுக்தா மேனன், சமுத்திரகனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், வாத்தி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் உள்ள சாய்ராம் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

Dhanush has acted in the Tamil and Telugu bilingual film Vaathi. The film was scheduled to release in December and the film team announced that it will be released on February 17. In this case, the Vaathi film audio jukebox is out now.