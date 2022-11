வெளியானது வாத்தி ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்… தனுஷ் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் கொடுத்த ‘வா வாத்தி’

சென்னை: தனுஷ் நடித்துள்ள வாத்தி திரைப்படத்தை வெங்கி அட்லூரி இயக்கியுள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகியுள்ள வாத்தி படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், வாத்தி திரைப்படத்தில் இருந்து ஜிவி பிரகாஷ் இசையில் முதல் பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

The first single of Dhanush starrer Vaathi was released. GV Prakash composed the music for this song which has a melody in the title Vaa Vaathi. Shweta Mohan has sung the Vaa Vaathi song written by Dhanush.