விஜய்.. அஜித்தை.. ஓரமாக உட்கார வைத்த தனுஷ்.. இந்தியளவில் நம்பர் ஒன் பிரபல நடிகர் இவர் தான்!

சென்னை: 2022ம் ஆண்டு நிறைவடைய உள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டின் பிரபல நடிகர்கள் பட்டியலை IMDB நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், இந்தியளவில் மிகவும் பிரபலமான நடிகர் பட்டியலில் நடிகர் தனுஷ் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கோலிவுட் முதல் ஹாலிவுட் வரை இந்த ஆண்டு நடிகர் தனுஷின் புகழ் உச்சகட்டத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Actor Dhanush topped in IMDB Top 10 popular actor of 2022 all over India. Alia Bhatt spotted in Second position and Aishwarya Rai spotted at Third position. Ram Charan, Allu Arjun, Jr NTR and Yash grabs a spot.