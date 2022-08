சிம்பு படத்துக்கு போட்டியாக வெளியாகிறதா தனுஷின் வாத்தி?: வெறித்தனமான அப்டேட், கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை: தனுஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'திருச்சிற்றம்பம்' திரைப்படம் சிறப்பான வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து தனுஷ் தற்போது தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகும் 'வாத்தி' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

'வாத்தி' படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறவடையுள்ளதால், அதன் ரிலீஸ் தேதி பற்றி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Dhanush is currently acting in 'Vaathi' directed by Venky Atluri. This film made in Tamil and Telugu is expected to release in December( தனுஷ் தற்போது வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் ’வாத்தி’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகும் இப்படம், டிசம்பரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது )