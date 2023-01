அது செம்ம Script... ஆனா அதுல அஜித்துக்கு பதிலா தனுஷ் தான்: ஹெச் வினோத் இப்படி பண்ணலாமா?

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு வரும் 11ம் தேதி வெளியாகிறது.

அஜித்துடன் மஞ்சு வாரியர், சமுத்திரகனி, ஜான் கொக்கேன் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், துணிவு படத்தின் ப்ரோமோஷனுக்காக இயக்குநர் ஹெச் வினோத் பிரபல யூடியூப் சேனல்களுக்கு பேட்டி கொடுத்து வருகிறார்.

அதன்படி ஹெச் வினோத் அளித்த பேட்டியில் அஜித்துக்காக ரெடியான கதையில் தனுஷ் நடிக்கவுள்ளார் என கூறியது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Ajith starrer Thadvu will release on the 11th. In view of this, director H Vinoth is participating in the promotion interviews. Speaking at that time, H Vinoth said that Dhanush will act in the story written for Ajith.