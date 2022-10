மீண்டும் இயக்குநராகும் தனுஷ்... சன் பிக்சர்ஸுடன் மெகா கூட்டணி… அது சரி ஹீரோ யாரு?

சென்னை: தனுஷின் நானே வருவேன் திரைப்படம் அமேசான் ப்ரைமில் வெளியாகி ஓடிடி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

2017ம் ஆண்டு ராஜ்கிரன், ரேவதி, பிரசன்னா ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான பவர் பாண்டி படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார் தனுஷ்.

இந்நிலையில், தற்போது வாத்தி, கேப்டன் மில்லர் படங்களில் பிஸியாக இருக்கும் தனுஷ், மீண்டும் இயக்குநராக களமிறங்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன், நானே வருவேனை தொடர்ந்து ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் படங்கள்….

English summary

Dhanush is currently acting in Vaathi and Captain Miller. Following this, he is said to be directing a film produced by Sun Pictures. In 2017 Dhanush directed his first film Pa Pandi was well-received by the fans.