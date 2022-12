அஜித் ஸ்கெட்ச்சில் சிக்கிய தனுஷ்... விக்னேஷ் சிவனின் புது கணக்கு... செட்டாச்சுன்னா தெறிமாஸ் தான்

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

ஹெச் வினோத் இயக்கியுள்ள துணிவு படத்தைத் தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவனுடன் இணைகிறார் அஜித்.

ஏகே 62 என்ற டைட்டில் தொடங்கவிருக்கும் அஜித்தின் புது படம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சரத்குமார் மருத்துவமனையில் திடீர் அனுமதி..காரணம் இதுதான்!

English summary

Ajith's Thunivu is released for Pongal. Following this, Ajith will act in a film with Vignesh Sivan's direction. It is reported that Dhanush will also play a cameo role in this.