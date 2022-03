ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்திற்கு வாழ்த்து சொன்ன தனுஷ்... என்ன சொல்லி வாழ்த்தி இருக்காருன்னு பாருங்கள்

சென்னை : ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கி உள்ள பயணி வீடியோ இன்று வெளியிடப்பட்டது. மகள் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கி உள்ள பயணி மியூசிக் ஆல்பம் வீடியோவை சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இன்று வெளியிட்டார். முதல் ஆளாக மகளுக்கு வாழ்த்தும் சொல்லி உள்ளார் ரஜினி.

ஐஸ்வர்யா சுமார் 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் டைரக்ஷனுக்கு திரும்பி உள்ளார் . கணவர் தனுஷை பிரிவதாக அறிவித்த பிறகு மியூசிக் வீடியோ இயக்குவதில் கவனம் செலுத்தி வந்தார் ஐஸ்வர்யா. தமிழ், மலையாளம், இந்தி, தெலுங்கு ஆகிய நான்கு மொழிகளில் இந்த வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. இந்த வீடியோவை தமிழில் அனிருத் பாடி உள்ளார்.

English summary

Payani music video which was directed by Aishwaraya Rajinikanth was released today. Rajinikanth released this video and wished his daughter. Now Dhanush also shared his wishes to Aishwarya. Dhanush called her as friend and wished.