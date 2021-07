D43 ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு… ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்... இனி கொண்டாட்டம் தான் !

சென்னை : தனுஷ் 43 ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் நாளை வெளியாகும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

தனுஷின் பிறந்த நாள் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், பிறந்த நாள் பரிசாக படக்குழு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் தனுஷ், மாளவிகா மோகனன், ஸ்மிருதி வெங்கட், சமுத்திரக்கனி, கிருஷ்ணகுமார், மகேந்திரன் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார்கள்.

English summary

Dhanush will be next seen in Karthick Naren’s film currently titled D43. Produced by Sathya Jyothi films it is known that the film will have music by GV Prakash. sathya jyothi films announced d43 first look release tomorrow.