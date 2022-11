யாராவது ஸ்டேஜ்ல இப்படி அசிங்கமா பேசுங்கன்னு சொல்வாங்களா.. சதீஷை கிழித்துத் தொங்கவிட்ட தர்ஷா குப்தா!

சென்னை: தர்ஷா குப்தா தான் அப்படி பேச சொன்னார் என அந்தர் பல்டி அடித்து சதீஷ் வீடியோ வெளியிட்ட நிலையில், நானா அப்படி பேச சொன்னேன் என தர்ஷா குப்தா சதீஷை கிழித்துத் தொங்க விட்டுள்ளார்.

சன்னி லியோன் சேலை அணிந்து ஓ மை கோஸ்ட் படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்னைக்கு வந்த நிலையில், அந்த ஸ்டேஜில் சதீஷ் தர்ஷா குப்தாவின் ஆடையை கிண்டலடித்து பேசியதற்கு மூடர்கூடம் நவீன், சின்மயி உள்ளிட்ட பலர் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், அதற்கு விளக்கம் கொடுப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அடுத்த பிரச்சனையில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி உள்ளார் காமெடி நடிகர் சதீஷ்.

இடுப்பில் கர்ச்சீப்பை கட்டிக்கொண்டு பீச்சில் வலம் வரும் தர்ஷா குப்தா.. கவர்ச்சி ஓவர் டோஸ்!

English summary

Dharsha Gupta slams Sathish for saying lie about Sunny Leone dress controversy. She tweeted, 'Sathish this is good way to turn on me, that i asked you to tell like this in stage?"