தோனியின் முதல் ஹீரோ ஹரிஷ் கல்யாண்… தனுஷ் பட ஹீரோயினுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்

சென்னை: கிரிக்கெட் வீரர் தோனி தமிழில் படங்களை தயாரிக்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

தோனி தயாரிக்கும் முதல் படத்தை ரமேஷ் தமிழ்மணி இயக்கவுள்ளதும் உறுதியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், தோனி எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்துக்காக ரமேஷ் தமிழ்மணி இயக்கும் படத்தின் ஹீரோ, ஹீரோயின் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Cricketer Dhoni has decided to produce Tamil films. Ramesh Tamilmani will direct the first film to be produced by Dhoni Entertainment. Harish Kalyan is the hero and Priyanka Mohan will play the lead role in this film.