“தூம் தாம் தோஸ்தான்”… நானி ரசிகர்களுக்காக சந்தோஷ் நாராயணன் கொடுத்த தர லோக்கல் தசரா சிங்கிள்

ஐதராபாத்: தெலுங்கு முன்னணி நடிகர் நானி இப்போது 'தசரா' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

தசரா படத்தில் நானி ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்க, சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்து வருகிறார்.

அதிக எதிர்பார்ப்பில் உள்ள நானியின் தசரா படத்தில் இருந்து மரண மாஸ் அப்டேட் ஒன்று தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் படங்களில் நடிப்பதை தவிர்க்கும் நானி.. காரணம் என்னன்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு!

Telugu leading actor Nani is currently acting in Dasara. The first single of this film is out now. This song released under the title Dhoom Dhaam Dhosthaan and composed by Santhosh Narayanan has become a folk style.