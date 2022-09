அடேங்கப்பா.. இயக்குநரான துருவ் விக்ரம்.. ஆனால், அந்த லிப் கிஸ்ஸ மட்டும் விட மாட்டாரு போல!

சென்னை: சியான் விக்ரம் இன்னமும் படு பிசியாக பல படங்களில் நடித்து வரும் நிலையில், அவர் அறிமுகப்படுத்திய அவரது வாரிசு துருவ் விக்ரமுக்கோ எந்தவொரு படமும் இப்போதைக்கு கைவசம் இல்லை போல..

முதல் படத்தையே இரு முறை நடித்து ரிலீஸ் செய்த நிலையில், இரண்டு படங்களும் சொதப்பின.

அப்பாவுடன் இணைந்து நடித்த மகான் படமும் ஓடிடியில் வெளியாகி அப்படியே அடங்கிப் போனது. இந்நிலையில், தனக்காக தானே இயக்குநராக மாறி விட்டார் துருவ் விக்ரம்.

English summary

Actor Chiyaan Vikram son and young actor Dhruv Vikram turns director for his new music album video Manase. He shared a promo video of the album song now in his Youtube Channel.