மகான் படத்தின் துருவ் போஸ்டர் ரிலீஸ் தேதி வெளியானது!

சென்னை : நடிகர் விக்ரமை தொடர்ந்து அவரது மகன் துருவ் விக்ரம் இப்பொழுது படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

தெலுங்கில் விஜய் தேவர்கொண்டா நடிப்பில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்ற அர்ஜுன் ரெட்டி தமிழ் ரீமேக் ஆதித்ய வர்மா படத்தின் மூலம் சினிமாவில் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார்.

தலைவி படம் எப்படி இருக்கு... எழுத்தாளர் தனஞ்செயன் என்ன சொல்கிறார்

இப்பொழுது விக்ரம் மற்றும் துருவ் இருவரும் இணைந்து கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடித்து வரும் படத்திற்கு மகான் என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்க அடுத்த சூப்பரான அப்டேட்டை அறிவித்துள்ளது படக்குழு.

English summary

Dhruv's poster of Mahan movie will get released on september 10th at 10 am. this will be a Mahan movie's second poster. The first poster only had a photo of Vikram so the next poster will be released on September 10 at 10am. This poster is going to announce the character of Dhruv.