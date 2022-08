பொன்னியின் செல்வனில் விக்ரம், கார்த்தி, ஐஸ்வர்யாவை விட அதிக சம்பளம் இவருக்கு தானா?

சென்னை : இந்திய சினிமாவே ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாக ரிலீசிற்கு இன்னும் சரியாக ஒரு மாதம் மட்டுமே உள்ளது. செப்டம்பர் 30 ம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக உள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம ஆகிய 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கு காரணம் இது அமரர் கல்கி நாவலாக எழுதி அதே பெயரில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது மட்டுமல்ல.

பிரம்மாண்ட வரலாற்று காவியமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பொன்னியின் செல்வனில் இந்திய திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலமான 50 க்கும் மேற்பட்ட நடிகர், நடிகைகள் நடித்திருப்பது தான். முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் தவிர, இன்னும் யாரெல்லாம் எந்தெந்த கேரக்டர்களில் நடித்திருப்பார்கள் என்ற ஆர்வத்தை அதிகரிக்க செய்துள்ளது.

A rumour started floating that Jayam Ravi who is playing the title role of Arulmozhi Varman aka 'Ponninyin Selvan' received the highest salary in the film. The news surprised many as Chiyaan Vikram, Aishwarya Rai Bachchan and Karthi are charging huge money per film.