பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இருந்து வெளியேறினாரா அபிராமி...சர்ச்சையை கிளப்பிய பிரபலத்தின் போஸ்ட்

சென்னை : பிரபல நபர் ஒருவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவால் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வனிதா விஜயக்குமார், சுரேஷ் சக்கவர்த்தியை தொடர்ந்து, அபிராமியும் பாதியில் வெளியேறி உள்ளாரா என்ற கேள்வியும், சர்ச்சையும் உருவாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஜனவரி 31 ம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. இதனால் பரபரப்பும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Ultimate ex contestant Shariq shared his dance video with co-contestant Abirami. Abirami, on the other hand, was still inside Bigg Boss Ultimate Show.They danced to the recently released "Baby Nee Sugar" song. Abirami, on the other hand, began competing in Bigg Boss Ultimate on January 31st.