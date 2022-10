பிக் பாஸ்: ஆபாச வார்த்தைகள் பேசினாரா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அண்ணன்.. இதெல்லாம் எப்படி அனுமதிக்கிறாங்க?

சென்னை: ஜிபி முத்துவையே ஆபாசமாக பேசாதீங்க என அலர்ட் செய்து உள்ளே அனுப்பியிருந்தார் கமல்ஹாசன்.

ஆனால், அசால்ட்டாக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அண்ணன் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசி வரும் வீடியோக்களை நெட்டிசன்கள் ஷேர் செய்து திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட மணிகண்டன் எல்லை மீறிய பேச்சுக்களை பேசி வருவதாக அவர் மீது குற்றச்சாட்டுக்களை ரசிகர்கள் அடுக்கி உள்ளனர்.

English summary

Bigg Boss fans shares clips and slams Aishwarya Rajesh brother Manikandan using bad words in Bigg Boss Tamil 6 house in toy task. Some fans says, he is not using bad words in comments.