தனுஷின் 20 ஆண்டு சினிமா வாழ்க்கை... வாழ்த்து சொன்னாரா ஐஸ்வர்யா?

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் சினிமாவிற்கு நடிக்க வந்து 20 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. இதற்காக கடந்த சில நாட்களாகவே தனுஷிற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது. ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் என பலரும் தனுஷ் பற்றிய தங்களின் எண்ணங்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

நடிகர், தயாரிப்பாளர், டைரக்டர், பாடலாசிரியர், பின்னணி பாடகர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர் தனுஷ். டைரக்டர் கஸ்தூரி ராஜாவின் இளைய மகனான தனுஷ், 2002 ம் ஆண்டு துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு நடிகராகவும், ஹீரோவாகவும் தனது தந்தை கஸ்தூரி ராஜாவால் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டார்.

Cannes 2022: நயன்தாரா, பூஜா ஹெக்டே, மாதவன், ஏ.ஆர். ரஹ்மானுக்கு தயாராகும் சிகப்பு கம்பள வரவேற்பு!

English summary

Dhanush completes his 20 years in film industry. Fans, Celebrities wished for his achievement. Meanwhile netizens asked that aishwarya Rajini has wished. But she not yet wished Dhanush. At the sametime Dhanush also mentioned in his thanking letter, life is depends upon the thoughts.