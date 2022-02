ரஜினி இடத்தை பிடிப்பாரா அஜித்...ஜப்பானிலும் ரிலீசுக்கு தயாராகும் வலிமை

சென்னை : ரஜினியை தொடர்ந்து அஜித்தின் வலிமை படமும் ஜப்பானில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதனால் ரஜினி அளவிற்கு ஜப்பான் ரசிகர்களை அஜித் கவருவாரா, வலிமை படம் ஜப்பானில் பிளாக் பஸ்டர் படமாகுமா என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் போலீஸ் கெட்அப்பில் நடித்துள்ள படம் வலிமை. போனி கபூர் தயாரித்துள்ள அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் நிறைந்த இந்த படம் பொங்கலுக்கு ரிலீசாகும் என கூறப்பட்டது. ஆனால் கொரோனா பரவல் காரணமாக தள்ளிவைக்கப்பட்ட வலிமை, பிப்ரவரி 24 ம் தேதி உலகம் முழுக்க ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

வைரமுத்து கவிதை சொல்வார் தெரியும்...இவ்வளவு அழகா கதையும் சொல்றாரே

English summary

Ajith's Valimai will be planned to release on Feb 24th in theaters in worldwide. Before India, now valimai ticket booking open in Japan. All are waiting to see, did ajith win rajini's japan fans hearts after valimai release. Valimai will be released in Germany also.