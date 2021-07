அக்டோபரில் தல 61 ஷுட்டிங்...படமே ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ள டிரெண்டிங்கா ?

சென்னை : நேர் கொண்ட பார்வை படத்தை தொடர்ந்து ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்து வரும் படம் வலிமை. அஜித் போலீஸ் வேடத்தில் நடிக்கும் இந்த படம் 2 ஆண்டுகளாக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக உள்ளது.

வலிமை படத்தின் இறுதிக்கட்ட வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. ஹுமா குரேஷி, கார்த்திகேயா, யோகிபாபு உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் இந்த படம் தீபாவளி அல்லது இந்த ஆண்டு இறுதியில் ரிலீஸ் செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

the buzz is that Ajith will be teaming up with director H Vinoth for the third time after 'Nerkonda Paarvai' and 'Valimai'. Now, the latest reports doing the rounds is that 'Thala 61' shooting will begin from October 2021.