நடிகராகிறாரா அனிருத் ?... சஸ்பென்ஸ் வைத்த விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : விஜய் சேதுபதி, சமந்தா, நயன்தாரா லீட் ரோலில் நடிக்கும் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தை டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். விக்னேஷ் சிவன் - அனிருத் இணையும் நான்காவது படம் இது.

இந்த படத்தை செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோவுடன் இணைந்து விக்னேஷ் சிவனின் ரவுடி பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. சமந்தா மற்றும் நயன்தாராவுடன் விஜய் சேதுபதி ஏற்கனவே நடித்திருந்தாலும், இந்த படத்தில் முதல் முறையாக இரு நடிகைகளுடன் ஒரே படத்தில் நடித்துள்ளார்.

விக்னேஷ் சிவனின் காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல்… விறுவிறுப்பான இறுதிகட்ட படப்பிடிப்பு !

English summary

yesterday vignesh shivan shared a BTS video of katthu vakula rendu kadhal with second single release date announcement. in that video mystery man ready for dance. fans guessed that mystery man was anirudh. not yet confirmed that anirudh also act in katthu vakula rendu kadhal movie.